"النقل" ترعى حفل تدشين تأجير أول 10 سيارات كهربائية من "لوسيد"

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لمبادرات الهيئة العامة للنقل في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تركز على رفع نسبة استخدام السيارات الكهربائية إلى 25 % بحلول عام 2030 نسبة إلى السيارات الجديدة في المملكة، وذلك من خلال تمكين القطاعات المختلفة في توفير خيارات نقل تدعم الابتكار والتقنية، وتحافظ على البيئة، كما تعد هذه الشراكة هي الرابعة ضمن سلسلة اتفاقيات دعمتها الهيئة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023م.