وزير الدفاع: ذكرى التأسيس تستدعي قصصًا وملاحمَ تاريخيّةً سطّرها ملوك هذا الوطن

وأكّد وزير الدفاع بهذه المناسبة أن ذكرى يوم التأسيس تستدعي معها قصصًا وملاحمَ تاريخيّةً، سطّرها أئمةُ وملوكُ هذا الوطن، الذين أسّسوا لنا وطنًا شامخًا، ركيزته الإيمان بالله، وقوامه العلم والمعرفة ووحدة الكلمة، حتى بات وطننا، بفضل الله، موطنَ عز وأمن واستقرار.