وزير الدفاع: ذكرى التأسيس تستدعي قصصًا وملاحمَ تاريخيّةً سطّرها ملوك هذا الوطن

رفع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التهنئةَ إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأكّد وزير الدفاع بهذه المناسبة أن ذكرى يوم التأسيس تستدعي معها قصصًا وملاحمَ تاريخيّةً، سطّرها أئمةُ وملوكُ هذا الوطن، الذين أسّسوا لنا وطنًا شامخًا، ركيزته الإيمان بالله، وقوامه العلم والمعرفة ووحدة الكلمة، حتى بات وطننا، بفضل الله، موطنَ عز وأمن واستقرار.
وأضاف: "إن وزارة الدفاع تستمدّ من هذه الذكرى القيمَ والمعاني الراسخة، وتحكي في مسيرتها ونشأتها ومراحل تطورها مسيرة تاريخ الآباء والأجداد، في الذَّوْد عن الوطن والدفاع عنه بعزم وإيمان".
وتابع: "وبعمق بصيرة قيادتنا الرشيدة، وعزيمة شعبنا، نستكمل تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، مسيرة البناء والنمو والازدهار".