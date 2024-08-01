طقس نهاية الأسبوع.. الأرصاد: تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من الشرقية والرياض

لا تزال توقعات المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تشير إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، كذلك تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة ونجران؛ في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار -التي تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية- على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.