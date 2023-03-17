حمية ولقيمات وسوائل وتنظيم للنوم.. هنا "توصيات علمية للمسلمين في رمضان"

وعن الحمية والرياضة في رمضان بين بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني، أن انقطاعك عن الطعام في رمضان يعتبر حمية ، وفترة ما بعد التراويح فترة أخرى مناسبة للمشي ولا نركز على فائدة المشي بالوزن فقط، مبيناً أن التوصيات العلمية تحث على المشي من 30 إلى 60 دقيقة في أي وقت.