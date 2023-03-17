حمية ولقيمات وسوائل وتنظيم للنوم.. هنا "توصيات علمية للمسلمين في رمضان"

كشف بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة، الدكتور محمد علي الأحمدي، عن توصيات علمية للمسلمين لتنظيم النوم في شهر رمضان المبارك وهي تقسيم النوم على 4 ساعات ليلًا و4 ساعات نهارًا.
وحذر "الأحمدي" ،عبر برنامج "من السعودية" من السهر ليلاً والنوم نهاراً، وقال: "التوصيات العلمية تتحدث عن نوم 4 ساعات على الأقل ليلاً، ومن ثم إكمالها بنوم 4 ساعات نهاراً، مشيراً إلى أن تقسيم ساعات النوم على الليل والنهار يساعد على عودة ضبط الساعة البيولوجية في شوال.
وأضاف: "ليس هناك إشكالية إن نمت فرضا ساعتين أو 3 ساعات ليلاً، لكن عوّض نوم بقية الساعات نهارًا"، لافتاً إلي أن واحدًا من أسباب عدم وصول الطفل لطوله المناسب هو عدم تنظيم النوم خلال فترة البلوغ.
ودعا "الأحمدي" إلى توزيع شرب السوائل، ومنها الماء خلال الليل، وذلك بمعدل شرب كل ساعتين من 150-200 ملم، مشيراً إلى أن شرب كمية كبيرة من المياه قبل أذان الفجر سوف يتم تفريغها سريعًا.
وأوضح أن اللقيمات سيدة السفرة للأسف، والحبة الواحدة تمثل أكثر من 55 سعرة حرارية، وعشر حبات مع الشيرة توازي سعراتك الحرارية في يوم كامل، وذكر أن "كل التوصيات الصحية العالمية لم يدخل من ضمنها "المشروب الأحمر أو البرتقالي المصنع"، مفيداً أن حصة العصير الطازج متعددة الخيارات للشخص الواحد 150مل حسب التوصيات العلمية.
وعن الحمية والرياضة في رمضان بين بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني، أن انقطاعك عن الطعام في رمضان يعتبر حمية ، وفترة ما بعد التراويح فترة أخرى مناسبة للمشي ولا نركز على فائدة المشي بالوزن فقط، مبيناً أن التوصيات العلمية تحث على المشي من 30 إلى 60 دقيقة في أي وقت.