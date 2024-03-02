"مصنع الكوميديا".. مبادرة ترعاها "الترفيه" لاكتشاف المواهب الشابة وتطوير مهاراتها

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) عن رعاية الهيئة لمبادرة "مصنع الكوميديا"، في خطوة تستهدف تعزيز المشهد الترفيهي في السعودية.
وتهدف المبادرة إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجال الكوميديا والمسرح.
وتسعى الهيئة من خلال تلك الرعاية إلى إيجاد بيئة داعمة تسمح للمواهب الشابة بالتعبير عن إبداعاتهم وتقديم محتوى كوميدي مميز يلامس الهوية السعودية ويعالج قضايا المجتمع بأسلوب فكاهي.
وتوفر المبادرة منصة للشباب السعودي لعرض مواهبهم الفكاهية، وتسعى لتنمية القدرات الإبداعية في هذا المجال وتقديم فرصة لهم لتطوير مهاراتهم تحت إشراف متخصصين في الفن الكوميدي.
وتأتي مبادرة "مصنع الكوميديا" ضمن سلسلة من المبادرات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في إطار جهودها لتحفيز النشاط الترفيهي.
وتتضمن المبادرة ورش عمل، ودورات تدريبية، وفعاليات تنافسية تعمل على صقل مواهب الشباب وإعدادهم للمشاركة بفعالية في الصناعة الترفيهية. ويترأس الفريق القائم على المبادرة الفنان الكويتي الدكتور حسن البلام، يشاركه مجموعة من الفانين، أساتذة وخبراء المسرح هم الفنان الدكتور خالد أمين، والأستاذ شايع الشايع، والأستاذ هاني النصار. وفيما يتعلق بالكتابة المسرحية يقوم عليها الدكتور أحمد صقر والأستاذ محمد أنور.
ويمكن للراغبين والمهتمين بخوض التجربة الجديدة والمميزة التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالي: https://sauditheaters.com/ar