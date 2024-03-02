"مصنع الكوميديا".. مبادرة ترعاها "الترفيه" لاكتشاف المواهب الشابة وتطوير مهاراتها

وتتضمن المبادرة ورش عمل، ودورات تدريبية، وفعاليات تنافسية تعمل على صقل مواهب الشباب وإعدادهم للمشاركة بفعالية في الصناعة الترفيهية. ويترأس الفريق القائم على المبادرة الفنان الكويتي الدكتور حسن البلام، يشاركه مجموعة من الفانين، أساتذة وخبراء المسرح هم الفنان الدكتور خالد أمين، والأستاذ شايع الشايع، والأستاذ هاني النصار. وفيما يتعلق بالكتابة المسرحية يقوم عليها الدكتور أحمد صقر والأستاذ محمد أنور.