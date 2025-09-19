جمعية "ريعان" تطلق مشروع "نحو المهارة" بدورة فن الإلقاء والخطابة في حائل

أطلقت جمعية ريعان للمبادرات الشبابية بمنطقة حائل، أولى فعاليات مشروعها التنموي "نحو المهارة"، من خلال دورة تدريبية متخصصة في فن الإلقاء والخطابة، أُقيمت في "بيت الثقافة" بحائل، بمشاركة 75 شابًا وفتاة، وقدمها الإعلامي محمد عثمان، المذيع في قناة "الإخبارية السعودية".
وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات المشاركين في مهارات التواصل والتأثير، عبر تعليمهم كيفية بناء الحضور الشخصي واكتشاف أسلوبهم الخاص على المسرح، وتمكينهم من أداء العروض والخطابات بكفاءة واحتراف.
واختتمت الدورة بترشيح عدد من المشاركين كروّاد للبرنامج، بعد تقييم أدائهم من قِبل لجنة تحكيم ضمّت الإعلاميين: محمد عثمان، سعاد الشمري، وبشاير البشري.
وأوضحت المتدربة منال المفضلي أن تجربة الإلقاء أمام الجمهور منحتها ثقة كبيرة في قدراتها، وكانت فرصة لاختبار مهاراتها وتطويرها في بيئة محفزة وداعمة.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي للجمعية بدر الغيثي، في حديثه لـ"الإخبارية السعودية"، إلى أن مشروع "نحو المهارة" يضم أربع مهارات أساسية، تشمل: فن الإلقاء والخطابة، التصوير الفوتوغرافي والمونتاج، الكتابة الإدارية، وإدارة المشاريع، موضحًا أن المشروع يسعى لتلبية احتياجات الشباب والشابات من خلال برامج تأهيلية متكاملة.
وأكد "الغيثي" أن الجمعية تعمل على تهيئة بيئة مُمكّنة تُسهم في صقل مهارات الشباب، وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل والمشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية.