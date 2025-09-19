جمعية "ريعان" تطلق مشروع "نحو المهارة" بدورة فن الإلقاء والخطابة في حائل

من جانبه، أشار المدير التنفيذي للجمعية بدر الغيثي، في حديثه لـ"الإخبارية السعودية"، إلى أن مشروع "نحو المهارة" يضم أربع مهارات أساسية، تشمل: فن الإلقاء والخطابة، التصوير الفوتوغرافي والمونتاج، الكتابة الإدارية، وإدارة المشاريع، موضحًا أن المشروع يسعى لتلبية احتياجات الشباب والشابات من خلال برامج تأهيلية متكاملة.