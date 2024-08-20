"التعليم" توجّه بإسناد تدريس 3 مواد بالمرحلة الابتدائية للمعلمين المتخصصين

وجّهت وزارة التعليم بإسناد تدريس مواد "لغتي والرياضيات والعلوم"، في المرحلة الابتدائية للمعلم المتخصص.
وجاء في التوجيه أنه بناءً على نتائج الاختبارات الوطنية "نافس" للعام الدراسي 1445هـ، وسعيًا إلى تحسين جودة مخرجات التعليم ونواتج التعلم بإكساب الطلاب المعارف والمهارات الأساسية، وتنمية قدراتهم بقيام المعلمين بتدريس المواد الدراسية وفقًا لمؤهلاتهم العلمية.
وأكدت الوزارة على إسناد تدريس المواد الدراسية التالية: (لغتي - الرياضيات - العلوم) في الصفوف الأولية والعليا بالمرحلة الابتدائية إلى المعلمين المتخصصين، والتغلب على أية تحديات تُواجه المدرسة في عملية الإسناد.