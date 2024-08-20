"التعليم" توجّه بإسناد تدريس 3 مواد بالمرحلة الابتدائية للمعلمين المتخصصين

وجاء في التوجيه أنه بناءً على نتائج الاختبارات الوطنية "نافس" للعام الدراسي 1445هـ، وسعيًا إلى تحسين جودة مخرجات التعليم ونواتج التعلم بإكساب الطلاب المعارف والمهارات الأساسية، وتنمية قدراتهم بقيام المعلمين بتدريس المواد الدراسية وفقًا لمؤهلاتهم العلمية.