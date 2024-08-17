"جامعة الملك خالد" ضمن أفضل 500 جامعة عالميًّا والخامسة محليًّا بتصنيف "شنغهاي" 2024

يُشار إلى هذا الإنجاز يأتي في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده الجامعة على مختلف الأصعدة، سواء من حيث البنية التحتية المتقدمة، أو برامجها الأكاديمية والبحثية الرائدة، أو من خلال علاقاتها الوثيقة مع مجتمع عسير عبر برامجها التطوعية والتشاركية المتنوعة التي تخدم أعمالها البحثية وبرامجها الأكاديمية، ويُعد هذا التقدم تأكيداً على التزام الجامعة بتحقيق أهداف إستراتيجيتها 2030، وتطلعها إلى الريادة العالمية في المجالات الأكاديمية والبحثية والابتكارية؛ حيث تسعى من خلال هذه النجاحات إلى تعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في دعم التنمية المستدامة والتعليم المتقدم في المملكة، منطلقة من رؤية واضحة تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص، والمُضي قدمًا نحو تحقيق مزيدٍ من الإنجازات في المستقبل القريب.