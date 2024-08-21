"جمعية حقوق الإنسان" تعقد حلقة نقاش حول دور مؤسسات المجتمع المدني

عقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، حلقة نقاش بعنوان "مؤسسات المجتمع المدني ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، بحضور رئيس الجمعية خالد بن عبدالرحمن الفاخري، ومشاركة عدد من أعضاء مجلس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمهتمين في مجال حقوق الإنسان.