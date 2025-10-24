"أمانة الرياض" تتفاعل مع 25 ألف بلاغ في أسبوعين بنسبة معالجة 98%

كشفت أمانة منطقة الرياض عن استقبالها 25,689 بلاغًا خلال الفترة من 5 إلى 18 أكتوبر 2025م، ضمن تقرير حديث يُظهر ارتفاع كفاءة الاستجابة الميدانية وتحسّن التفاعل مع السكان عبر القنوات الرقمية.