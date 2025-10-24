"أمانة الرياض" تتفاعل مع 25 ألف بلاغ في أسبوعين بنسبة معالجة 98%

كشفت أمانة منطقة الرياض عن استقبالها 25,689 بلاغًا خلال الفترة من 5 إلى 18 أكتوبر 2025م، ضمن تقرير حديث يُظهر ارتفاع كفاءة الاستجابة الميدانية وتحسّن التفاعل مع السكان عبر القنوات الرقمية.
وأوضحت الأمانة، عبر مركز البلاغات (940) وحسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن نسبة المعالجة بلغت 98٪، فيما وصلت نسبة الامتثال لمستوى الخدمة إلى 99٪ ضمن الأطر الزمنية المحددة.
وبيّن التقرير أن نسبة رضا المستفيدين بلغت 98٪، وفق تقييم 12,240 مستخدمًا من بين البلاغات المعالجة خلال الفترة.
وأكدت أمانة الرياض مواصلة تطوير منظومة البلاغات وتعزيز كفاءة الاستجابة، مشيرة إلى أهمية دور السكان في تحسين جودة الحياة من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والمشكلات عبر تطبيق "مدينتي".
وشدّدت الأمانة على التزامها بتعزيز استخدام القنوات الرقمية كوسيلة فعالة لتحقيق بيئة حضرية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.