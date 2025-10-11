العالمي يزيد الراجحي يواصل تحضيراته المكثفة قبل إنطلاق داكار عبر رالي المغرب 2025

ويأتي ذلك بعد مشاركة الراجحي وملاحه تيمو غوتشالك الذي يجلس الى جانبه في مقصورة القيادة في راليين تأهيليين هما باها شاريش ورالي البرتغال، ضمن خطة استعادة لياقته البدنية بعد الحادث الذي تعرّض له في رالي باها الأردن بتاريخ 25 أبريل الماضي، حيث مثّلت تلك المشاركات مرحلة مهمة في عودته التدريجية إلى المنافسة والتحمل البدني العالي.