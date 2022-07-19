نائب أمير الشرقية يشهد توقيع 6 اتفاقيات لدعم برامج المسؤولية المجتمعية

كما شملت الاتفاقيات اتفاقيةَ (صندوقِ موظفي سبكيم) الذي سيتكفّل بتوفير (1000) وثيقة تأمين للأيتام والأرامل في المملكة من خلال جمعية (كنف) الخيرية، بالإضافة إلى اتفاقيةٍ مع الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة (إرادة) حيث ستقوم سبكيم بموجبها بتوفير وسائل النقل والمواصلات لأطفال التوحد ومتلازمة "داون" المستفيدين من خدمات الجمعية.