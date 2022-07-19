نائب أمير الشرقية يشهد توقيع 6 اتفاقيات لدعم برامج المسؤولية المجتمعية

شهد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز توقيع 6 اتفاقيات شراكة وتعاون بين شركة "سبكيم" وجمعيات متخصصة في برامج المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل.
وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية أهمية دعم القطاع الخاص للمشاريع والأعمال الخيرية، والإسهام في خدمة المجتمع؛ من خلال دعم البرامج النوعية التي تقدمها الجمعيات المتميزة.
وشملت الاتفاقيات التي وُقّعت بديوان الإمارة اليوم مشاريع وبرامج مختلفة، منها مشروع شراكة اجتماعية لمدة 5 سنوات تدعم سبكيم من خلاله إنشاء برنامج (ارتقاء) وهو عبارة عن واحة التطوع والمتطوعين المتخصصين مع الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية.
كما شملت الاتفاقيات اتفاقيةَ (صندوقِ موظفي سبكيم) الذي سيتكفّل بتوفير (1000) وثيقة تأمين للأيتام والأرامل في المملكة من خلال جمعية (كنف) الخيرية، بالإضافة إلى اتفاقيةٍ مع الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة (إرادة) حيث ستقوم سبكيم بموجبها بتوفير وسائل النقل والمواصلات لأطفال التوحد ومتلازمة "داون" المستفيدين من خدمات الجمعية.
وخلال الحفل تمّ أيضًا توقيع شراكة مجتمعية مع جمعية بنك الطعام السعودي (إطعام)، واتفاقية شراكة لإنشاء محفظة اقراضية خاصة لـِسبكيم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للفتيات من الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك مع مركز بناء الأسر المنتجة (جنى)، كما تضمّن توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية في مجالات تمكين قطاع الجمعيات الخيرية والأهلية بالمنطقة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سبكيم" المهندس عبدالله السعدون أن دعم شركة سبكيم لمشاريع المسؤولية المجتمعية هو أحد أهم أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى خدمة المجتمع.
إلى هذا تم خلال الحفل تقديم عرض مرئي بين جوانب متعددة من برامج المسؤولية المجتمعية في "سبكيم".