مشروعها الأحدث.. رتال للتطوير العمراني تطلق "رويا النخيل" في الخبر

أطلقت "رتال للتطوير العمراني" مشروعَ رويا النخيل، المجمع السكني المتكامل الذي يضمّ شققًا عصرية تقع في مخطط النخيل بمدينة الخبر، على بعد خطوات من الواجهة البحرية وبالقرب من أبرز المعالم الرئيسية وأكثر الأماكن حيوية وازدهارًا.
ويتألف مشروع رويا النخيل من 5 أدوار بنماذج متنوعة، مكونًا اختيارات تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة.
ويمتدّ المشروع على مساحة أرض إجمالية تبلغ 4986 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مساحة بناء تصل حتى 17,250 مترًا مربعًا.
يُذكر أن مجمع رويا النخيل السكني سيضمّ عددًا من المرافق المتكاملة كبهو، وصالة للجلوس والاستقبال، ومساحة للأطفال، وصالة للألعاب الرياضية، وصالة متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى جلسات خارجية ومواقف خاصة.
وقال الرئيس التنفيذي لرتال للتطوير العمراني المهندس عبد الله بن فيصل البريكان: "في رتال نعمل لنخلق مساكن تحاكي نمط الحياة العصري، وتلبّي احتياجاته في أكثر المناطق جذبًا وأعلاها حيوية".
وأكّد البريكان أن هذا المشروع خُلق ليسهم في تطوير مفهوم المجتمعات السكنية؛ ممّا يحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وسيتم بيع الوحدات السكنية من خلال الموقع الإلكتروني لرتال للتطوير العمراني، كما يمكن زيارة مركز المبيعات المتواجد في مدينة الخبر.
ومن المقرر تسليم الوحدات السكنية بحلول عام 2026.
ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن المشروع من خلال زيارة الرابط التالي: https://retal.com.sa/properties/royaalnakheel/