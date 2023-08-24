مشروعها الأحدث.. رتال للتطوير العمراني تطلق "رويا النخيل" في الخبر

يُذكر أن مجمع رويا النخيل السكني سيضمّ عددًا من المرافق المتكاملة كبهو، وصالة للجلوس والاستقبال، ومساحة للأطفال، وصالة للألعاب الرياضية، وصالة متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى جلسات خارجية ومواقف خاصة.



