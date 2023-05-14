فيديو.. مروّجو حشيش وإمفيتامين وأقراص ممنوعة في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأحد، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عددًا من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ أبرزها مروّجو المخدرات والأقراص الممنوعة، ضمن حملات ميدانية في كافة أنحاء المملكة.
وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطن بجدة، قاموا بترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبِط بحوزتهم شرائح اتصال ومبلغ مالي.
وفي جدة أيضًا تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية قام بترويج مادة الشبو المخدر في جدة، وضبط بحوزته هواتف متنقلة ومبلغ مالي.
وأضاف الأمن العام، أن شرطة محافظة شرورة ألقت القبض على 4 مواطنين قاموا باتخاذ منزل مجهّز بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في شرورة، وضُبط بحوزتهم هواتف متنقلة.
وفي القصيم تم القبض على مقيميْن من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية المصرية وآخر من اليمنية، قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضُبط بحوزتهم هواتف متنقلة ومبلغ مالي.
وفي الخرج تم القبض على 3 مواطنين روجوا مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضُبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية.
وفي العلا ضبطت دوريات الأمن، مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضُبط بحوزته مبلغ مالي وسلاح أبيض، كما تم القبض على مواطن في الباحة قام باتخاذ منزل مجهز بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج مادة الشبو المخدر ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزته أسلحة نارية ومبلغ مالي وهواتف متنقلة.
وضبطت شرطة الرياض مقيمًا من الجنسية المصرية مخالفًا لنظام الإقامة بمهنة صيدلي، استغل مهنته وروّج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزته 4578 قرصًا ومبلغ 30450 ريالًا.
وتم القبض على مواطن في الرياض ظهر في محتوى مرئي يعتدي على مقيم بسلاح أبيض، وحالة المقيم الصحية مستقرة حاليًا.