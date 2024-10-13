نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. "وزير النقل" يفتتح المنتدى اللوجستي العالمي

وأشار "الجاسر"؛ إلى أن المملكة العربية السعودية -التي كانت منذ قرون تقع عند تقاطع بعضٍ من أهم شبكات التجارة في التاريخ، مثل: طريق البخور، وطريق التوابل، والطريق البحري لطريق الحرير، تسعى اليوم إلى تشكيل مستقبلها اللوجستي، من خلال البنية التحتية المتطورة، مثل: مطار الملك سلمان الدولي، والموانئ البحرية الحديثة، وزيادة طول شبكة السكك الحديدية؛ مؤكداً أن هذه المرافق تعد أساسية لتحقيق رؤية السعودية 2030، وهي التي تستمر في دفع المملكة نحو أن تصبح قوة لوجستية عالمية.

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