"الصحة" تدعو الراغبين في الحج لموسم 1445هـ إلى أخذ واستكمال جرعات التطعيمات

دعت وزارة الصحة، الراغبين في أداء الحج من داخل المملكة العربية السعودية هذا العام، إلى الحرص على مبادرة واستكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بفترة كافية، مع توثيقها في تطبيق "صحتي"، وهي جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 أعطيت خلال عام ١٤٤٥هـ، وجرعة واحدة من لقاح الأنفلونزا أعطيت خلال عام ١٤٤٥هـ، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية أعطيت خلال السنوات الخمس الماضية؛ وذلك حرصًا على صحة حجاج الداخل وضيوف الرحمن ممن يؤدون فريضة الحج معهم هذا العام.