"إمارة تبوك" تُحقق المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي 2022

حققت إمارة منطقة تبوك، المركز الأول من بين إمارات المناطق في قياس التحول الرقمي الحكومي لهذا العام 2022م.
وتعمل إمارة تبوك على تعزيز ثقافة الحوكمة بها، وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال تمكين وتعريف الموظفين بالأدوار والإجراءات المنوطة بهم، ورفع وعيهم حول أهمية ودور الحوكمة في عملية التحول الرقمي.
ويأتي هذا الإنجاز بمتابعة وتوجيهات الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والتي من شأنها مواكبة ما تهدف إليه رؤية 2030.
وكان أمير المنطقة قد دشن منصة "وسيط" للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة والإمارة؛ مؤكدًا أن الإنجاز يُعد بصمة مميزة لإمارة المنطقة؛ متمنيًا التوفيق للجميع.