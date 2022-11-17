"إمارة تبوك" تُحقق المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي 2022

وتعمل إمارة تبوك على تعزيز ثقافة الحوكمة بها، وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال تمكين وتعريف الموظفين بالأدوار والإجراءات المنوطة بهم، ورفع وعيهم حول أهمية ودور الحوكمة في عملية التحول الرقمي.