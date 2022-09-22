مسؤولون ورجال أعمال: نستلهم من ذكرى اليوم الوطني قصص الكفاح والصمود والتحدي

قال مسؤولون ورجال أعمال: إن العزم والهمة العالية، وقبلهما الإيمان بالله عز وجل، كانت أسلحة الملك عبدالعزيز ورجاله في سبيل تأسيس المملكة وتوحيدها حتى عمّ الخير والرخاء والأمن وقضي على كل أشكال الجهل والخوف والفقر، ولله الحمد والمنة.
وأضافوا في تصريحات بمناسبة اليوم الوطني للمملكة: ونحن نعيش ذكرى اليوم الوطني نستلهم قصصَ وعِبَرَ الكفاح والصمود والتحدي من بسالة هذا القائد التاريخي الفذّ، ورجاله المخلصين الذين هم السبب بعد الله عز وجل في توحيد المملكة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وقال رجل الأعمال د. يوسف بن صالح الراجحي: نستذكر بكل الفخر والمحبة الملاحم البطولية التي قام بها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ورجاله البواسل، في تأسيس المملكة وتوحيدها في وقت عصيب في ظل محدودية الإمكانيات وصعوبة الظروف التي كانت في ذلك الزمن.
وأضاف: لكن العزم والهمة العالية توحدت تحت راية الملك المؤسس حتى تم توحيد المملكة بفضل الله وتوفيقه، ثم بحنكة وشجاعة الملك عبدالعزيز ورجاله، وعم الخير والرخاء والأمن، وقُضي على كل أشكال الجهل والخوف والاعتداء، واستتبّ الأمن والعدل والخير للبلاد والعباد تحت راية الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.
وتابع "الراجحي" قائلًا: "ولله الحمد نعيش في عصر زاهر بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، في شتى المجالات، فنحن من أكثر الدول تطورًا في المجال الاقتصادي والأمني والاجتماعي والصحي، وفي شتى المجالات والمملكة ولله الحمد لها ثقل سياسي مشهود بين دول العالم، وهذا يجعلنا فخورين بما نقدمه لأشقائنا في جميع أنحاء المعمورة من دعم لا يتوقّف ودام عز الوطن".
من جانبه قال رجل الأعمال ومالك الإبل المعروف مقعد بن فهد الأحيمر: إن ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "رحمه الله" ذكرى عزيزة على أبناء المملكة نستلهم منها قصصَ وعبرَ الكفاح والصمود والتحدي من بسالة هذا القائد التاريخي الفذ، ورجاله المخلصين الذين هم السبب بعد الله عز وجل في توحيد المملكة ورسوخ أمنها ورخائها تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وأضاف "الأحيمر": نحن اليوم في ظل باني نهضة المملكة الحديثة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، يعيش الوطن تطورًا ملموسًا وقفزات تنموية وحضارية شاملة ومتسارعة، ولله الحمد والمنة.
وشدّد على أن ذكرى اليوم الوطني وفي ظل المتغيرات التي تحيط بنا يجب من الجميع التوحد والتعاضد والالتفاف خلف قيادتنا الرشيدة والقيام بالواجب علينا، فكما أن على رجال الأمن والجيش، نصرهم الله، مسؤولية الحفاظ على أمن الوطن، فإن على المواطن دورًا كبيرًا في القيام بمسؤولياته الوطنية.
من ناحيته قال مالك خزامات الصفر رجل الأعمال طلال بن عمر بن فهيد: تحلّ علينا الذكرى 92 يوم الوطن الغالي وبلادنا الحبيبة ضمن أكبر الدول اقتصادًا على مستوى العالم، وننعم في ظل قيادتنا الرشيدة بالأمن والازدهار، ونسير بخطى متسارعة نحو التقدم والتنمية الاقتصادية التي هدفها الأول هو المواطن.
وأضاف: أنعم الله علينا بقيادة رشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ حيث نعيش في ظل قيادتنا الرشيدة في خير ورخاء، وهذا الأمن والأمان كان لهما الدور الفعال في كسب المملكة مكانة مرموقة في عالم الأعمال والاقتصاد، وأثبتت للعالم أجمع أن لها الأثر الأبرز في جميع المحافل العالمية.
وقال رجل الأعمال سعد المري: نعيش اليوم ذكرى عزيزة متمثلة في اليوم الوطني للمملكة، نفتخر فيه بما حققته المملكة من ريادة عالمية في شتى المجالات، وهي مناسبة نفخر بها ونعتز ونتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي يشهدها هذا الوطن الغالي.