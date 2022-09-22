مسؤولون ورجال أعمال: نستلهم من ذكرى اليوم الوطني قصص الكفاح والصمود والتحدي

وتابع "الراجحي" قائلًا: "ولله الحمد نعيش في عصر زاهر بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، في شتى المجالات، فنحن من أكثر الدول تطورًا في المجال الاقتصادي والأمني والاجتماعي والصحي، وفي شتى المجالات والمملكة ولله الحمد لها ثقل سياسي مشهود بين دول العالم، وهذا يجعلنا فخورين بما نقدمه لأشقائنا في جميع أنحاء المعمورة من دعم لا يتوقّف ودام عز الوطن".