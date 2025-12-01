الخريّف يفتتح معرض التحول الصناعي بالرياض بمشاركة عالمية واسعة

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، معرض التحول الصناعي في السعودية، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع شركة "دويتشي ميسي" الألمانية وشركة معارض الرياض المحدودة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، بمشاركة قادة عالميين وشركات محلية ودولية ورواد أعمال ومستثمرين.