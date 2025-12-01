الخريّف يفتتح معرض التحول الصناعي بالرياض بمشاركة عالمية واسعة

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، معرض التحول الصناعي في السعودية، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع شركة "دويتشي ميسي" الألمانية وشركة معارض الرياض المحدودة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، بمشاركة قادة عالميين وشركات محلية ودولية ورواد أعمال ومستثمرين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الخريّف أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي بالشراكة مع "هانوفر ميسي" يعكس المكانة المتنامية للمملكة في المشهد الصناعي الدولي، ويجسد ثقة الشركاء العالميين في قدراتها التقنية والصناعية.
وأوضح أن المعرض يُعد منصة إستراتيجية لربط المصانع المحلية بمزودي الحلول التقنية، ما يعزز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ويرفع الكفاءة التشغيلية، ويخفض تكاليف التحول التقني، كما يساعد على تجاوز تحديات محدودية مزودي التقنيات المتقدمة.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت "مركز التصنيع والإنتاج المتقدم" كمظلة لبرامج ومبادرات التحول الصناعي، منها "مصانع المستقبل" لتحويل أكثر من 4000 مصنع إلى مصانع ذكية، وبرنامج "المنارات الصناعية" الذي يستهدف انضمام 14 مصنعًا سعوديًا إلى شبكة المصانع المرجعية للمنتدى الاقتصادي العالمي بحلول 2030.
وأضاف أن الوزارة دعمت مشروعات بحثية تفوق قيمتها 15 مليون ريال ضمن مبادرة "منح المصانع الابتكارية"، وخصصت 50 مقعدًا لمصانع راغبة في التقييم والتطوير التقني ضمن مبادرة الثورة الصناعية الرابعة.
ودعا الوزير المستثمرين للاستفادة من البيئة الصناعية الداعمة في المملكة، بما تشمل من ممكنات تشريعية وتمويلية ولوجستية تعزز نمو القطاع وتحقق أثرًا اقتصاديًا مستدامًا.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "دويتشي ميسي" الدكتور يوخن كوكلر أن السعودية تُعد من أكثر الأسواق الصناعية نموًا، مشيدًا برؤية 2030 ودورها في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المملكة تمثل تجربة عالمية واعدة في التحول الصناعي.
وكرّم الخريّف خلال الحفل تسعة مشروعات فائزة ضمن مبادرة "منح المصانع الابتكارية" بقيمة 15 مليون ريال، شملت مشروعات متنوعة في مجالات التعدين، والتقنيات الحيوية، والصناعات الطبية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والطيران، والمنتجات الغذائية، والحلول الصناعية المتقدمة.
ويقام المعرض تحت شعار "تمكين المستقبل بالتقنية"، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الذكاء، الاستدامة، والمرونة. ويعد منصة دولية لعرض أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وحلول الأتمتة والطاقة المستدامة، ويهدف إلى تعزيز مسار التحول الصناعي وتمكين الشراكات الدولية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا صناعيًا وتقنيًا عالميًا.