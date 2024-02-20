تحت رعاية خادم الحرمين.. "الراجحي" يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة للتميُّز في العمل الاجتماعي الثلاثاء المقبل

وأفاد بأنه تمّ أخيراً الإعلان عن فوز 8 جهات وأفراد في فروع الجائزة الستة التي انطلقت في أكتوبر الماضي، مؤكداً أن ما قدّمته الجائزة في مجال العمل الاجتماعي خلال سنواتها الحادية عشرة من برامج ومبادرات وملتقيات وغيرها، والدعم المتواصل الذي تحظى به من الدولة هو شاهد على نجاحاتها وسبب مهم في استمرار عطائها الوطني الكبير.