مركز الدكتور سليمان الحبيب بالنرجس ينقذ حياة عدد من حالات الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية

وأضاف د. العلي أن الإمكانيات الكبيرة التي يحظى بها المركز، مكنته من إنقاذ العديد من الحالات الطارئة، والسرعة التي يتم بها التشخيص والعلاج تعكس التطور الكبير الذي أحدثته مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في مجال طب الطوارئ، من خلال استخدام الطب الإتصالي المقرون بالكفاءات الطبية المتخصصة، وتطبيق أحدث التقنيات العلاجية والتداخلية والاستفادة من الثورة الرقمية في مجال الطب، إذ وفرت العديد من الخدمات النوعية، والتي من أبرزها خدمة التعامل الفوري مع الجلطات الدماغية للاستفادة من كل دقيقة في إنقاذ حياة المرضى، وتقديم العلاج اللازم لهم، ومشروع الربط الذكي عبر تقنية الإتصال المرئي بين خدمات الإسعاف ومراكز القيادة والتحكم، إضافة إلى تخصيص فرق طبية للتدخل السريع "RRT" للحالات الطارئة، وجسد كل ذلك المفهوم الحقيقي لانقاذ حياة مصابي الجلطات القلبية والدماغية.