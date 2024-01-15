المملكة تستضيف الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة

وأوضح أن تقديم المملكة لهذا القرار يأتي استكمالًا لجهودها في التصدي للتحديات البيئية، وتأكيدًا على اهتماماتها الوطنية والإقليمية والدولية بالمحافظة على البيئة، حيث ستستضيف هذا العام عددًا من الفعاليات والاجتماعات المهمة؛ منها اليوم العالمي للبيئة، والذي سيتم الاحتفال به بمدينة الرياض بتاريخ 5 يونيو 2024م تحت شعار "استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والقدرة على مقاومة الجفاف"، وبالتزامن مع هذا الحدث البيئي العالمي ستعقد الدورة الثالثة للمنتدى العربي للبيئة تحت شعار "إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود"، كما ستعقد في الرياض خلال أكتوبر 2024م الدورة الـ (35) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وخلال الفترة 2-13 ديسمبر 2024م الدورة الـ (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مبينًا أن المملكة تمضي قدمًا لدعم وتعزيز التكامل الدولي للتصدي للتحديات البيئية من أجل تحقيق استدامة الحياة وصحة الكوكب ورفاهية المجتمع.