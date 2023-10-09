أثداء بقر وضفائر شعر.. "المسند": سحب "الماماتوس" مرعبة وشوهدت بهذه المناطق بالمملكة

وأضاف: "سحب الماماتوس هي سحب نادرة في المناطق الرطبة، فكيف بمناطقنا الجافة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها شُوهدت في أكثر من مكان في السعودية، كمكة المكرّمة وأبها وحائل؛ حيث تظهر عادة سحب الماماتوس تحت سحب المزن الرُكامية العظيمة، وفي أجواء مفعمة بالرطوبة، وعواصف رعدية ممطرة، كما تتلوّن بألوان مختلفة، وتتوقف على سماكة السحب التي تعلوها، والوقت الذي تظهر فيها من النهار، وزاوية سقوط أشعة الشمس".