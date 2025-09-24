أمين الرياض يزور جناح السعودية في "إكسبو أوساكا 2025"

في خطوة لافتة، زار الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض “إكسبو 2025” بمدينة أوساكا اليابانية.
ويهدف الجناح السعودي إلى إبراز الهوية الثقافية للمملكة وإرثها التاريخي منذ التوحيد، وصولًا إلى مسيرة التحول الطموحة في ظل رؤية المملكة 2030، بما يعكس إسهاماتها في صناعة مستقبل عالمي أكثر استدامة.
واطلع أمين الرياض خلال جولته على ما يقدمه الجناح من محتوى متنوع يستعرض رحلة المملكة التحولية ضمن الرؤية الوطنية، وتجول في أركانه التي تحتضن فعاليات ثقافية تقام بمناسبة اليوم الوطني الـ95، خلال الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر الجاري.
كما استمع إلى شرح حول أبرز البرامج والأقسام التي يتضمنها الجناح، مشيدًا بما شاهده من محتويات تعكس حضارة المملكة وتاريخها العريق، وتجسد هويتها ورؤيتها الطموحة.
وأكد أن معرض “إكسبو أوساكا” يمثل منصة دولية بارزة لاستعراض التجارب الملهمة وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز التواصل الحضاري ويعكس المكانة المتنامية للمملكة على الساحة العالمية.