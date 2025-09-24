أمين الرياض يزور جناح السعودية في "إكسبو أوساكا 2025"

واطلع أمين الرياض خلال جولته على ما يقدمه الجناح من محتوى متنوع يستعرض رحلة المملكة التحولية ضمن الرؤية الوطنية، وتجول في أركانه التي تحتضن فعاليات ثقافية تقام بمناسبة اليوم الوطني الـ95، خلال الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر الجاري.