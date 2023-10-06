بالصور.. زوار "كتاب الرياض" يتزاحمون بالمئات لحضور "بودكاست أريكة"

قبل نحو ساعتين من الموعد المقرر لبدء الندوة الحوارية "بودكاست أريكة"، التي تستضيف المؤثرَيْن الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدمي برنامج "أريكة" طلال سام وبيبي عبدالمحسن، اصطفّ المئات من زوار معرض الرياض الدولي للكتاب، مساء اليوم (الجمعة) أمام قاعة مسرح الرياض بالمعرض، ثم تزاحموا لحضور الندوة، بينما كانت القاعة تشهد عقد ندوة "ميلان كونديرا.. البعيد عن نوبل والقريب من القراء"، ولا يزال من المقرر أن تشهد ندوة "الهوية الثقافية للمدن".
وامتدت صفوف الزوار الراغبين في حضور ندوة "بودكاست: أريكة" من أمام مسرح الرياض إلى باب الدخول، ولاحظت "سبق" إصرار الزوار على حضور الندوة، رغم تأكيد المنظمين امتلاء القاعة، وعدم توفر أي أماكن شاغرة.
وأطلق برنامج "أريكة" أولى حلقاته في 23 أغسطس 2020، وهو برنامج حواري كوميدي متنوع تقدمه بيبي عبدالمحسن وطلال سام، ويناقش مواضيع مجتمعية ونفسية وكونية، وتتمحور فكرة البرنامج حول جلوس الضيوف على أريكة، والتحدث عن قضية راهنة مثارة.