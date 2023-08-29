برعاية وزير الصناعة.. اتفاقية لتصدير 100 ألف طن سنويًّا من البتروكيماويات للهند

وقدّر "غدران سعيد غدران"، وهو مستثمر في صناعة البتروكيماويات، حجمَ التبادل التجاري في البتروكيماويات بـ9.13 مليار دولار، موضحًا أن حجم الاستثمارات السعودية مع الهند يبلغ 24 مليار دولار، لافتًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين فيما يتعلّق بالبتروكيماويات الزراعية والأسمدة يبلغ 1.03 مليار دولار، ومتوقّعًا ارتفاع حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين المملكة والهند ليصل إلى 100 مليار دولار خلال الخمس السنوات المقبلة.