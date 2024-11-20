رئيس جامعة الإمام: الفصول الثلاثة أنسب لطلاب الكليات الإنسانية.. لكن العودة للفصلَيْن فرضها المناخ التعليمي العام

وأشار الدكتور العامري، خلال ظهوره في برنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر، إلى أن الجامعة أجرت دراسات وتجارب، خلصت إلى أن كلا النظامين له مزاياه التي تخدم فئات محددة من الطلاب والتخصصات، لكن القرار النهائي بُني على رؤية شاملة، تتماشى مع الوضع التعليمي الوطني.