في اليوم الوطني... "أمن الدولة" تطالب بالإبلاغ عن كل ما يهدد أمن المملكة

دعا مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة بدورهم لحماية البلاد والإبلاغ عن كل ما يهدد الأمن، وذلك في رسالة له بمناسبة اليوم الوطني هي لنا دار.. 990 أمان لكم.
وقال المركز في الرسالة: أخي المواطن .. أخي المقيم .. شارك بدورك كرجل الأمن الأول لحماية البلاد من كل ما قد يعكر صفوها ويهدد أمنها، حيث تستقبل بلاغاتكم بكل سرية عن الإرهاب والفكر الضال وكل ما يمس ويهدد الأمن وما يثير الريبة أو الاشتباه عبر قنوات الاتصال التالية:-الهاتف الموحد: 990 والبريد الإلكتروني:990@900pss.gov.sa، وفاكس البلاغات: 0114869645، وهاتف البلاغات الدولي: 00966114752500