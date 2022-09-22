في اليوم الوطني... "أمن الدولة" تطالب بالإبلاغ عن كل ما يهدد أمن المملكة

وقال المركز في الرسالة: أخي المواطن .. أخي المقيم .. شارك بدورك كرجل الأمن الأول لحماية البلاد من كل ما قد يعكر صفوها ويهدد أمنها، حيث تستقبل بلاغاتكم بكل سرية عن الإرهاب والفكر الضال وكل ما يمس ويهدد الأمن وما يثير الريبة أو الاشتباه عبر قنوات الاتصال التالية:-الهاتف الموحد: 990 والبريد الإلكتروني:990@900pss.gov.sa، وفاكس البلاغات: 0114869645، وهاتف البلاغات الدولي: 00966114752500