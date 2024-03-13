"توال" و"MOBiSENSE" التابعة لـ"كاوست" تستعرضان نظاماً مُطوراً يدعم شبكات الجيل الخامس الخاصة

وتم عرض التقنية الجديدة في معرض LEAP 2024 - الحدث التكنولوجي الأكثر حضورًا في العالم - والذي أُقيم في الفترة من 4 إلى 7 مارس في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وقد تم تطوير التقنية الجديدة محليًا في مختبرات جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، حيث يتوافق النظام المبتكر مع معايير شبكة الوصول الراديوي المفتوحة (O-RAN)، ويوفر الدعم الأصلي للذكاء الاصطناعي (AI) لتلبية الاحتياجات المتزايدة للثورة الصناعية الرابعة والمدن المعرفية، وقد تم تصميم النظام بمرونة عالية، ويمكّن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووظائف الشبكة الأساسية من العمل ضمن المنصات السحابية أو الخوادم المحلية.