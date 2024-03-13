"توال" و"MOBiSENSE" التابعة لـ"كاوست" تستعرضان نظاماً مُطوراً يدعم شبكات الجيل الخامس الخاصة

عرضت "توال"، الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع شركة "MOBiSENSE" التابعة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" نظاماً تقنياً متفوقاً لشبكات الجيل الخامس الخاصة، وهو حل تحليلي للتنقل يعتمد على الذكاء الاصطناعي وفق نظام رائد.
وتم عرض التقنية الجديدة في معرض LEAP 2024 - الحدث التكنولوجي الأكثر حضورًا في العالم - والذي أُقيم في الفترة من 4 إلى 7 مارس في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وقد تم تطوير التقنية الجديدة محليًا في مختبرات جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، حيث يتوافق النظام المبتكر مع معايير شبكة الوصول الراديوي المفتوحة (O-RAN)، ويوفر الدعم الأصلي للذكاء الاصطناعي (AI) لتلبية الاحتياجات المتزايدة للثورة الصناعية الرابعة والمدن المعرفية، وقد تم تصميم النظام بمرونة عالية، ويمكّن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووظائف الشبكة الأساسية من العمل ضمن المنصات السحابية أو الخوادم المحلية.
وفي معرض تأكيده على أهمية الشراكة المستمرة بين "توال" وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، قال محمد الحقباني، الرئيس التنفيذي لتوال: "يأتي هذا الحل الجديد والرائد نتيجة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، تماشيًا مع اتفاقيتنا وجهودنا المشتركة لتحقيق أهداف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيعمل النظام على تسريع التحول الرقمي للأعمال والمجتمع السعودي، كما يلعب دورًا رئيسيًا في مساعدتنا والأجيال القادمة على حل التحديات الملحة والمستمرة".
وأضاف الحقباني:" إن التعاون مع شركائنا في "كاوست" يشكل نموذج عمل رائد نحو اختبار جدوى مخرجات المختبرات التقنية على أرض الواقع وبلورتها؛ لتكون منتجات وحلول فعالة، لمواجهة تحديات قائمة ومستقبلية، وطرحها لاحقاً في الأسواق".
ويُبرز النظام المبتكر القدرات التشغيلية التداخلية بين مجموعة من البرامج مع أجزاء المعدات التقنية، تشمل النقاط الطرفية للشبكة حتى نواتها، كما يعملضمن نطاق (n71) للطيف الترددي 600 ميغاهيرتز، الأمر الذي يجعله من أوائل الأنظمة، التي تعمل ضمن هذا النطاق على مستوى العالم، فيما يدعم خفض التكاليف بفضل توفير أفضل ظروف الانتشار للراديو، إضافة إلى المكونات الاقتصادية التفضيلية التي يتضمنها.
وقال البروفيسور توني تشان - رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست): "نعتبر بناء الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية وشركات التقنية أمر حيوي في تحول المملكة إلى مركز عالمي للابتكار التقني، لقد بدأت فرق البحث العلمي والتقني في شركتنا التابعة "MOBiSENSE"رحلة من الابتكار والعمل الجاد وإجراء الاختبارات والتجارب الأولية بالتنسيق المتواصل مع شركائنا في "توال" من أجل تطوير هذا النظام التقني المتفوق لشبكات الجيل الخامس الخاصة، ومن المقرر فتح المزيد من آفاق التعاون المشترك مع "توال" من أجل توطين التقنيات المتقدمة داخل المملكة وإثراء التحول التقني بالمزيد من البحث والابتكار".
وحصلت MOBiSENSE خلال مؤتمر LEAP 24، على منحة من البرنامج الوطني لتطوير التكنولوجيا (NTDP) كجزء من المجموعة الثانية من مبادرة NextEra ضمن حفل أُقيم تحت رعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة، والذي سيعمل على تسريع خطط تطوير المنتجات نحو التسويق الكامل.
ويذكر أن إدخال النظام التقني الجديد لشبكات الجيل الخامس الخاصة يعتمد على التعاون السابق لتوال مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، حيث وقعت "توال" في العام الماضي مذكرة تفاهم مع كاوست، على هامش مؤتمر LEAP 2023، لتمكين البنى التحتية الرائدة للاتصالات ودعم البحث والابتكار في التقنيات الناشئة، بما في ذلك إنترنت الأشياء (IOT) والحوسبة المتقدمة وتقنيات اتصالات ما بعد الجيل الخامس (5G).