البديوي: الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا سيعزّز العلاقات

وبيّن البديوي أن العلاقات الخليجية الروسية متميزة، منذ توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي في شهر نوفمبر عام 2011م، واستمرارها إلى اليوم؛ وهي دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدمًا لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات.