"البيئة" توفر عيادات في المناطق الصحراوية النائية لتشخيص وعلاج أمراض الإبل

شددت جلسات المؤتمر على أهمية تثقيف العمال وجميع الاشخاص الذين يتعاملون مع الإبل، ويديرونها حول سلوك الإبل ورفاهيتها، وأوضحت الدكتورة باربرا بادالينو من جامعة بولونيا بإيطاليا، في ورقة عمل بعنوان: "المعرفة والتصور بشأن الرفق بالحيوان في سوق الإبل بمصر"، أن الدراسة، هدفت إلى الحصول على معلومات عن خلفيات القائمين على رعاية الجمال، وتصوراتهم عن الرفاهية والرفق بالحيوان، وارتباط ذلك بسلوك الإبل والمشاكل الصحية، وأجريت الدراسة في سوق الإبل بالقاهرة الكبرى بمصر، وتم استهداف 61 عاملاً من المتعاملين مع الإبل بالسوق، وتم مقابلة عمال من فئات عمرية مختلفة من المتعاملين في سوق الإبل ومدى ثقافتهم بسلوك الإبل ومتطلباتها.