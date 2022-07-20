تنفجر مع ارتفاع الحرارة.. "الدفاع المدني" يحذّر من ترك 5 أشياء داخل السيارة

وأكد أن جميع هذه الأشياء مُعرّضة للانفجار؛ وخاصة أثناء شدة الحر في فصل الصيف؛ مشيرة إلى أن أخطر هذه الأشياء هو المعقمات والتي قد تشتعل في أي وقت في أجزاء من السيارة.