إنذاران باللون الأصفر لرابغ وجدة.. "الأرصاد": أتربة مثارة والرؤية تتدنى

وأبان أن الإنذار الأصفر في جدة يتوقع معه أتربة مثارة بتأثيرات مصاحبة تشمل رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم؛ حيث يبدأ اليوم عند الساعة الثالثة ويستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.