المالك: لا سلام في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية.. وترامب قادر على إلزام إسرائيل

طرح الكاتب والمحلل السياسي خالد بن حمد المالك، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، رؤية جوهرية في مقاله بعنوان «لا سلام دون دولة فلسطينية»، مؤكدًا أن أي مبادرة سلام في الشرق الأوسط ستظل ناقصة ما لم تُفضِ إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ويرى المالك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد نجاحه في وقف الحرب في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن، يمتلك فرصة تاريخية لتحويل خطته إلى بوابة لحل شامل ودائم.
وقال المالك: «في خطة ترامب دعوة إلى إيقاف حرب الإبادة، وفك قيد المحتجزين... لكنها لا تكفي، ولا تُغني عن قيام دولة فلسطينية، لأن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة هو المشكلة التي بقيت دون حل، ومثَّلت تكرار الحروب».
وأضاف أن ترامب هو «الوحيد القادر على إلزام إسرائيل بقبول مقترح خيار الدولتين»، خاصة بعد اعتراف أغلبية دول العالم بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
ويخلص الكاتب إلى أن «خطة ترامب للسلام سوف تبقى دون قيام دولة فلسطينية خطة مُسكّنة ومؤجلة للحروب القادمة»، محذرًا من أن «الارتهان لما تريده إسرائيل سيُبقي الصراع كما النار تحت الرماد».
ودعا المالك القيادة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها في تحقيق «حل شامل وعادل يضمن السلام الدائم في المنطقة».