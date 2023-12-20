13 ناقلاً عالمياً لأكثر من 230 منطقة جغرافية و602 إعلامي لتغطية مونديال الأندية بجدة

واصلت وسائل الإعلام والصحافة الدولية تغطيتها لفعاليات كأس العالم للأندية بجدة 2023م.
وأوضحت وزارة الإعلام أن 13 منصة إعلامية رسمية عالمية من قنوات ومنصات فضائية تنقل الفعاليات لأكثر من 280 منطقة جغرافية تستقبل البث حول العالم عبر 602 إعلامي دولي ومحلي مكلفين بالتغطية في جدة.
وتمثل قنوات SSC الناقل الرسمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وشهد الإعلاميون الحاضرون رقماً قياسياً جديداً لم تشهده البطولة في تاريخ المباريات الافتتاحية بحضور أكثر من 50 ألف مشجع في ملعب الجوهرة.
وأمس قدم مانشستر سيتي أداءً رائعاً ليتأهل لنهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد تفوقه 3-صفر على أوراوا رد دياموندز على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليواجه فلومينينسي البرازيلي الجمعة.
ويتطلع سيتي فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي فاز ثلاث مرات فقط في آخر ثماني مباريات سابقة في كل المسابقات، ليكون رابع فريق إنجليزي يفوز بكأس العالم للأندية بعد مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي.
ويخوض سيتي النهائي يوم الجمعة وهو المرشح للفوز أمام فلومينينسي بطل كأس ليبرتادوريس الذي تفوق 2-صفر على الأهلي المصري.