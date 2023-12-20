13 ناقلاً عالمياً لأكثر من 230 منطقة جغرافية و602 إعلامي لتغطية مونديال الأندية بجدة

ويتطلع سيتي فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي فاز ثلاث مرات فقط في آخر ثماني مباريات سابقة في كل المسابقات، ليكون رابع فريق إنجليزي يفوز بكأس العالم للأندية بعد مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي.