بعد إغلاق الصناعية القديمة بمحايل.. عمالة مخالفة تتحايل على النظام بورشة متنقلة

في تحايُل على النظام، قام عدد من العمالة المخالفة بمحايل بإنشاء ورشة متنقلة بعد إغلاق الصناعية القديمة بالمحافظة مستغلين توافد بعض المواطنين والمقيمين على المكان.
وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ"سبق": من خلال الجولة المسائية لرئيس إدارة صحة البيئة لمتابعة الصناعية القديمة، التي تم إغلاق الأنشطة المخالفة فيها، تمت ملاحظة قيام عمالة من الجالية السودانية باستخدام سيارة باص كورشة متنقلة داخل الصناعية؛ وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للتعليمات؛ يعاقب عليها النظام.
وقال "حافظ" إنه تم توجيه قسم دورية السلامة بالتعامل مع المخالفة حسب التعليمات النظامية، ومعرفة مالكها، وتطبيق المخالفة بحقه.
يُذكر أن المحافظة تعج بالمخالفين لنظام العمل في العديد من المناشط التجارية؛ ما يستوجب تدخلاً قويًّا من الجهات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة.
وكانت "سبق" قد نشرت موضوعًا في 17 مايو 2023م بعنوان (مخالفات وحالات تستر وتشوه بصري.. "بلدية محايل" تبدأ في الإغلاق الإجباري للصناعية القديمة"، وجاء فيه: "شرعت بلدية محايل، بمساندة من المحافظة والشرطة والمرور والدفاع المدني، صباح اليوم بإغلاق (الصناعية القديمة) بالمدخل الشمالي بالمحافظة، منهية بذلك حقبة زمنية كبيرة من المخالفات وحالات التستر والتشوه البصري".
ويأتي الإجراء بناء على توجيه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي طرح سؤالاً في وقت سابق على "سبق"، مضمونه: هل أنتم راضون عن المدخل الشمالي لمحافظة محايل؟! وأجاب أمير المنطقة في الوقت نفسه بأن الحل سيكون قريبًا جدًّا؛ لتشرع بلدية محايل في ترسية إنشاء وتطوير المنطقة الصناعية الأولى بالمحافظة على طريق الملك عبدالله (امتداد محايل- بحري وسكينة) على إحدى الشركات الوطنية المؤهلة لتشغيل المناطق الصناعية؛ لتحسين المشهد الحضري، وإيجاد فرص استثمارية واعدة، وخلق فرص عمل، وإيجاد حراك تنموي لمحافظة محايل، والقضاء على حزمة من المخالفات.
وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ"سبق": نظرًا لانتهاء الأعمال في الصناعية الجديدة، وجاهزيتها لنقل الأنشطة الصناعية المختلفة بالمحافظة (ورش السيارات- ورش معدات الديزل- محال قطع غيار السيارات- محال قطع غيار معدات الديزل- ورش النجارة- ورش الحدادة- ورش الألمنيوم- معارض السيارات- البناشر- مغاسل السيارات- التشاليح)، قامت البلدية بدعوة المعنيين إلى إخلاء مواقعهم الحالية في داخل وأطراف محافظة محايل، والانتقال للصناعية الجديدة في مدة حُددت بعشرة أيام من تاريخ 17/ 10/ 1444هـ- 07/ 05/ 2023م، يعقبها فرض الغرامات والعقوبات على المنشأة غير الممتثلة للتوجيه، وإغلاقها نظامًا، وهو ما تم صباح اليوم. مؤكدًا أن الإجراء يأتي بتوجيه من أمير عسير، ومتابعة مباشرة من أمينها المهندس عبدالله الجالي.
وسيجري البدء في فصل التيار الكهربائي عن المنشآت المخالفة ابتداء من يوم غد وفقًا للتنسيق الذي تم مع شركة الكهرباء.