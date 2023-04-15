الاضطرابات الجوية القوية تشمل أجزاءً من منطقة الرياض يوم السبت "تفاصيل"

يُشير آخر القراءات الجوية توقعات بتأثر أجزاءٍ واسعة من الوسطى يوم السبت 15-4-2023 باضطرابات جوية قوية تشمل بذلك القصيم وحائل وبعض مُحافظات شمال منطقة الرياض وغربها إدارياً، وكذلك شرق المدينة المُنوّرة وتترافق هذه الاضطرابات بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للوديان.
كما تشمل الأمطار مناطق أخرى من المملكة، لكن بشكل أقل قوة.. تفاصيل المناطق المشمولة بالأمطار اليوم السبت.
يُبيّن آخر التحليلات في مركز طقس العرب، أن موجة علوية يُتوقع أن تعبر أجواء المملكة بالتزامن مع تدفق بخار ماء استوائي من الجنوب، ويُعد بخار الماء بمنزلة الوقود للسحب الرُكامية للنمو لمُستويات شاهقة في الغلاف الجوي وتتسبّب في هطول أمطار غزيرة؛ قد تصل إلى شديدة الغزارة في بعض النطاقات الجغرافية وتترافق بحدوث العواصف الرعدية وتساقط حبات من البَرَد، إضافة إلى نشاط الرياح الهابطة المُثيرة للعواصف الرملية المؤقتة.
وبناءً على ما سبق، يُتوقع أن تكون هذه الأمطار غزيرة على مُحافظات (عفيف، الدوادمي، القويعية، الرين) قد تمتد إلى (وادي الدواسر، شقراء، مرات) وتؤدي إلى جريان الأودية والشعاب، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.
ويُتوقع أن تشهد باقي مُحافظات المنطقة هطول أمطار مُتوسطة وهذا لا يمنع أن يتخللها بعض البؤر الغزيرة التي يُصحبها حدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَد ونشاط في الرياح السطحية.