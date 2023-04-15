الاضطرابات الجوية القوية تشمل أجزاءً من منطقة الرياض يوم السبت "تفاصيل"

يُبيّن آخر التحليلات في مركز طقس العرب، أن موجة علوية يُتوقع أن تعبر أجواء المملكة بالتزامن مع تدفق بخار ماء استوائي من الجنوب، ويُعد بخار الماء بمنزلة الوقود للسحب الرُكامية للنمو لمُستويات شاهقة في الغلاف الجوي وتتسبّب في هطول أمطار غزيرة؛ قد تصل إلى شديدة الغزارة في بعض النطاقات الجغرافية وتترافق بحدوث العواصف الرعدية وتساقط حبات من البَرَد، إضافة إلى نشاط الرياح الهابطة المُثيرة للعواصف الرملية المؤقتة.