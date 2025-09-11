رسمياً.. وزارة الإعلام تحصد 3 جوائز في "اتصال الشارقة 2025"

في خطوة لافتة، حصدت وزارة الإعلام السعودية، مساء اليوم، ثلاث جوائز ضمن الدورة الثانية عشرة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025، وذلك خلال احتفالية أقيمت في مركز إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور نخبة من القيادات الإعلامية والخبراء الدوليين.