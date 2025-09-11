رسمياً.. وزارة الإعلام تحصد 3 جوائز في "اتصال الشارقة 2025"

في خطوة لافتة، حصدت وزارة الإعلام السعودية، مساء اليوم، ثلاث جوائز ضمن الدورة الثانية عشرة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025، وذلك خلال احتفالية أقيمت في مركز إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور نخبة من القيادات الإعلامية والخبراء الدوليين.
وجاء فوز الوزارة في ثلاثة مسارات رئيسية، تعكس ريادتها وتميّزها في الأداء الاتصالي والإعلامي على مستوى المنطقة:
أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي عن مشروع "واحة الإعلام"، الذي يهدف إلى تعزيز الحضور الإعلامي للمملكة في المحافل المحلية والدولية، والتعريف بالمشروعات المستقبلية بلغة بصرية وتفاعلية، إضافة إلى توفير بيئة احترافية للإعلاميين تواكب تحولات رؤية السعودية 2030.
أفضل محتوى اتصالي وإعلامي من خلال فيلم "الوجهة"، أحد إنتاجات مبادرة "كنوز السعودية"، والذي يستعرض التحولات التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات، والخطوات المتسارعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتحول المملكة إلى وجهة عالمية.
أفضل متحدث رسمي، حيث نال الجائزة عمر القحطاني، مدير العلاقات العامة والشراكات في مركز التواصل الحكومي، تقديرًا لجهوده في تعزيز الخطاب الإعلامي الرسمي، والتعريف بالمبادرات الإعلامية، وتقديم المعلومات للجمهور عبر مختلف المنصات.
ويُعد هذا التتويج امتدادًا لجهود وزارة الإعلام في تبنّي أفضل الممارسات الاتصالية، وتأكيدًا على التزامها بتطوير أدوات الإعلام الحكومي بما يتماشى مع تطلعات المملكة ورؤيتها المستقبلية.
يُذكر أن الوزارة نافست أكثر من 2600 مشاركة من 37 دولة، وتأهلت ضمن قائمة ضمت 74 مرشحًا نهائيًّا، ما يعكس حضورها الإقليمي والدولي المتنامي في مجال الاتصال الحكومي.