البنك العربي الوطني anb يكتسي باللون البنفسجي ويطرح عروضاً تمويلية ومصرفية استثنائية دعماً لمبادرة "السبت البنفسجي"

وعلى مدى ثلاثة أيام إكتست واجهات مبنى الإدارة العامة للبنك في الرياض بالإضاءة البنفسجية اعتباراً من مساء يوم الخميس إلى يوم السبت 25 – 27 يوليو، تفاعلاً مع هذه المبادرة، في الوقت الذي أعدّ فيه البنك حزمة عروض حصرية وبمزايا استثنائية بالتزامن مع المبادرة للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم تشمل تقديم حلول تمويلية شخصية بهامش ربح تنافسي، وإعفاءً من رسوم إصدار منتجات التجزئة المصرفية، فيما سيحظى عملاء البطاقات الائتمانية عند تفعيلها في ذلك اليوم على 10,000 نقطة مكافآت، إلى جانب 10,000 نقطة مكافآت إضافية سيتم منحها عند استخدام البطاقة بأي مبلغ خلال فترة 15 يوم لاحقة من تاريخ التفعيل، وتقسيط المشتريات حتى 12 شهر بدون هامش أرباح ورسوم.