البنك العربي الوطني anb يكتسي باللون البنفسجي ويطرح عروضاً تمويلية ومصرفية استثنائية دعماً لمبادرة "السبت البنفسجي"

شارك البنك العربي الوطني anb في مبادرة "السبت البنفسجي" والتي تنظّمها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في السبت الأخير من شهر يوليو الحالي (27 يوليو 2024)، تحت شعار "نحو مجتمع شامل وموائم"، وذلك بهدف خلق حراك اجتماعي تفاعلي يرفع من وعي المجتمع والجهات المقدمة للخدمات باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وتحفيزهم على الاندماج في المجتمع.
وتأتي مشاركة البنك العربي الوطني في هذه المبادرة، تحت مظلة مبادراته للمسؤولية المجتمعية، وفي سياق حرصه على دعم الفعاليات والأنشطة التي تُعنى برفع الوعي المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز اندماجهم في المجتمع عبر تهيئة الإمكانات والفرص المواتية أمامهم لتشجيعهم على تفعيل حضورهم وتأثيرهم الإيجابي.
وعلى مدى ثلاثة أيام إكتست واجهات مبنى الإدارة العامة للبنك في الرياض بالإضاءة البنفسجية اعتباراً من مساء يوم الخميس إلى يوم السبت 25 – 27 يوليو، تفاعلاً مع هذه المبادرة، في الوقت الذي أعدّ فيه البنك حزمة عروض حصرية وبمزايا استثنائية بالتزامن مع المبادرة للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم تشمل تقديم حلول تمويلية شخصية بهامش ربح تنافسي، وإعفاءً من رسوم إصدار منتجات التجزئة المصرفية، فيما سيحظى عملاء البطاقات الائتمانية عند تفعيلها في ذلك اليوم على 10,000 نقطة مكافآت، إلى جانب 10,000 نقطة مكافآت إضافية سيتم منحها عند استخدام البطاقة بأي مبلغ خلال فترة 15 يوم لاحقة من تاريخ التفعيل، وتقسيط المشتريات حتى 12 شهر بدون هامش أرباح ورسوم.
ويولي البنك العربي الوطني anb إهتماماً متزايداً في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم جهود الشمول المالي والمصرفي لهذه الفئة من المجتمع وتعزيز دمجهم، وذلك عبر سلسلة من الخطوات السبّاقة التي تبنّاها البنك على صعيد تهيئة بيئة مصرفية ملائمة لهم، تتيح أمامهم تلبية احتياجاتهم المصرفية بأمان ومرونة.
حيث عمل البنك على توظيف أدوات الواقع الافتراضي لتطوير الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن قيامه بتجهيز مواقف سيارات خاصة لهم، وتصميم "باركود" لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على إتمام عملياتهم المصرفية، وتطوير ممرات ومصاعد مخصصة، وإعداد النشرات التوعوية والكتيبات الإرشادية للخدمات البنكية بطريقة "برايل"، فيما عمل البنك على تأهيل عدد من موظفيه بالمهارات اللازمة لتعزيز التواصل مع عملائه من هذه الشريحة وتلبية احتياجاتهم بسهولة ويُسر وكفاءة.