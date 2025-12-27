المصابيب.. نكهة تراثية من الباحة تروي حكاية المطبخ الشعبي في "واحة الأمن"

تُجسّد الأكلات الشعبية في منطقة الباحة جانبًا أصيلًا من التراث الثقافي والهوية الوطنية، إذ لا تقتصر على كونها وجبات غذائية، بل تعبّر عن تاريخ طويل من العادات والتقاليد التي توارثها الأهالي عبر الأجيال. وأسهم تنوّع المناخ وطبيعة الحياة الزراعية في إثراء المطبخ المحلي بأطباق متعددة، من أبرزها العصيدة، والعيش، والعريكة، والدغابيس، والفتة، والمصابيب.