المصابيب.. نكهة تراثية من الباحة تروي حكاية المطبخ الشعبي في "واحة الأمن"

تُجسّد الأكلات الشعبية في منطقة الباحة جانبًا أصيلًا من التراث الثقافي والهوية الوطنية، إذ لا تقتصر على كونها وجبات غذائية، بل تعبّر عن تاريخ طويل من العادات والتقاليد التي توارثها الأهالي عبر الأجيال. وأسهم تنوّع المناخ وطبيعة الحياة الزراعية في إثراء المطبخ المحلي بأطباق متعددة، من أبرزها العصيدة، والعيش، والعريكة، والدغابيس، والفتة، والمصابيب.
وفي هذا الإطار، تشارك إمارة منطقة الباحة في معرض وزارة الداخلية "واحة الأمن"، المقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، من خلال تقديم عرض مميز للأكلات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة، بمشاركة فاعلة من الأسر المنتجة، التي قدّمت نماذج حيّة من المطبخ الباحي الأصيل، في صورة تعكس عمق الموروث الغذائي وارتباطه الوثيق بالبيئة المحلية.
وبرز من بين تلك الأطباق التراثية طبق "المصابيب" بوصفه أحد أشهر الوجبات الشتوية، لما يتميز به من سهولة التحضير وقيمته الغذائية العالية، إضافة إلى ما يمنحه من طاقة ودفء يتلاءمان مع أجواء الشتاء، الأمر الذي جعله محط اهتمام الزوار وإقبالهم للتعرّف على مكوناته وطرق تقديمه.
وتُعد المصابيب من الأكلات الشعبية السعودية المعروفة، وهي عبارة عن أقراص صغيرة دائرية تُحضّر من خليط الدقيق الأسمر مع الماء والحليب والسكر وبعض البهارات، ثم تُشوى على الصاج لعدة دقائق، وتُقدّم ساخنة مع السمن والعسل، في تجسيد لبساطة المكونات وغنى المذاق.
وتختلف مسميات هذا الطبق باختلاف المناطق، إذ يُعرف باسم "المراصيع" في عدد من مناطق المملكة، فيما يُطلق عليه في القطاع التهامي اسم "المسيّلة"، كما تتنوّع طرق تقديمه تبعًا للأذواق، حيث تُضاف إليه مكونات مختلفة مثل دبس التمر، أو كشنة البصل والطماطم، أو الزبدة الذائبة، أو رشّة من حبة البركة.
وتنقسم المصابيب من حيث التقديم إلى نوعين رئيسيين؛ حلو يُقدّم مع العسل والسمن والسكر، ومالح يُقدّم مع البصل الأخضر أو الأبيض أو كشنة البصل والطماطم، في تنوّع يعكس ثراء المطبخ الشعبي في منطقة الباحة، وحضوره اللافت ضمن تجربة "واحة الأمن" التي تجمع بين الأمن والتراث والهوية الوطنية.
وتُعد منطقة الباحة من أكثر مناطق المملكة اهتمامًا بدعم مشاريع الأسر المنتجة، في ظل الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، حيث تحرص الإمارة على تفعيل مشاركة الأسر المنتجة في مختلف المهرجانات والفعاليات على مدار العام.
ويُذكر أن الأكلات الشعبية في منطقة الباحة تعتمد في معظمها على المحاصيل الزراعية المحلية، نظرًا لما تتمتع به المنطقة من خصوبة زراعية، مدعومة بمدرجاتها ومصاطبها الخضراء، التي تُعد سلة الغذاء والمصدر الأساسي لأهالي المنطقة.