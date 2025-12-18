"البيئة" ترصد هطول أمطار في 8 مناطق.. والقصيم تسجّل أعلى كمية في بريدة بـ22.4 ملم

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت 22.0 ملم في كلٍّ من علقة وروضة السبلة بالزلفي، و19.0 ملم في الزلفي، و18.0 ملم في البطين الجنوبي بالزلفي، و7.6 ملم في حي النظيم بالرياض، و6.0 ملم في حي المصانع بالرياض، و5.4 ملم في تمير بمحافظة المجمعة، و5.0 ملم في المجمعة، و4.2 ملم في الطوقي برماح.