"البيئة" ترصد هطول أمطار في 8 مناطق.. والقصيم تسجّل أعلى كمية في بريدة بـ22.4 ملم

سجّلت منطقة القصيم أعلى معدل لكميات الأمطار بـ22.4 ملم في مدينة بريدة، ضمن 8 مناطق شهدت هطول أمطار متباينة، فيما سجّلت عنيزة 18.5 ملم، والبكيرية 17.5 ملم، والشماسية 16.4 ملم، والمذنب 15.8 ملم، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز 15.3 ملم، ورياض الخبراء 15.1 ملم، والبدائع وعيون الجواء 14.5 ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت 75 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ24 ساعة الماضية، هطول أمطار في مناطق: الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، والمنطقة الشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية.
وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت 22.0 ملم في كلٍّ من علقة وروضة السبلة بالزلفي، و19.0 ملم في الزلفي، و18.0 ملم في البطين الجنوبي بالزلفي، و7.6 ملم في حي النظيم بالرياض، و6.0 ملم في حي المصانع بالرياض، و5.4 ملم في تمير بمحافظة المجمعة، و5.0 ملم في المجمعة، و4.2 ملم في الطوقي برماح.
وفي منطقة حائل، سُجّلت 7.3 ملم في الشملي، و4.3 ملم في حي المدائن بحائل، و3.6 ملم في مدينة حائل، و3.4 ملم في عقدة بحائل، و2.4 ملم في مزارع شركة نادك بالجثاثية في بقعاء.
وأشار التقرير إلى تسجيل المنطقة الشرقية 6.2 ملم في الرفيعة بقرية العليا، و2.4 ملم في القاعدة الجوية بحفر الباطن، و2.3 ملم في السعيرة بحفر الباطن، و1.4 ملم في حي الفيصلية بالنعيرية.
وفي منطقة تبوك، سُجّلت محمية الملك سلمان 4.4 ملم، وتيماء 3.6 ملم، والجهراء بتيماء 3.3 ملم، وطريق الملك عبدالله بتيماء 3.0 ملم، وبئر الماشي بالبدع 2.8 ملم.
كما سجّلت منطقة الحدود الشمالية 2.4 ملم في أم خنصر بعرعر، و1.4 ملم في مطار عرعر، و1.2 ملم في رفحاء، و0.6 ملم في مطار رفحاء.
وفي منطقة عسير، سُجّلت 1.8 ملم في وادي زيد بالنماص، فيما سجّلت منطقة المدينة المنورة 1.0 ملم في مطار العُلا.
ودعت الوزارة إلى الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة عبر الرابط