"مساء جبل عِكمة".. تجربة تفاعلية بين النقوش والتاريخ في العُلا

وتعزّز التجربة مكانة جبل عِكمة بوصفه متحفًا حيًا مفتوحًا يعرّف الزوّار بأحد أهم مصادر النقوش والتاريخ في شمال غرب المملكة، ويسهم في رفع الوعي بالقيمة الحضارية للموقع، وتقديمه بأساليب معاصرة تُقرّب التاريخ وتجعله جزءًا من التجربة الثقافية للعُلا.