وزير الداخلية ونظيره العراقي يعقدان جلسة مباحثات ويُوقِّعان مذكرة تفاهم للتعاون الأمني

شارك في جلسة المباحثات من الجانب السعودي: نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، و مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.