قبيل رمضان.. إقبال كبير على أسواق التموين الغذائي والجملة في الجوف

وأسهمت وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق التجارية بالجوف، وإصدار تراخيص التخفيضات من وزارة التجارة، في رفع نسبة إقبال المستهلكين على الأسواق، إذ يكثر الطلب في هذا التوقيت من كل عام على المواد الغذائية التي تعـد مكوناً رئيساً في موائد شهر رمضان المبارك، منها: الطحين واللحوم والمخبوزات والحبوب، مثل: الجريش والقهوة والتمور، إضافة إلى قائمة من المشروبات الباردة.