قبيل رمضان.. إقبال كبير على أسواق التموين الغذائي والجملة في الجوف

تشهد الأسواق التجارية في منطقة الجوف إقبال المتسوّقين على شراء المستلزمات الغذائية قُبيل حلول شهر رمضان المبارك، من أسواق التموين الغذائي وأسواق الجملة والمراكز التجارية المتخصّصة في التمور والدقيق.
وأسهمت وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق التجارية بالجوف، وإصدار تراخيص التخفيضات من وزارة التجارة، في رفع نسبة إقبال المستهلكين على الأسواق، إذ يكثر الطلب في هذا التوقيت من كل عام على المواد الغذائية التي تعـد مكوناً رئيساً في موائد شهر رمضان المبارك، منها: الطحين واللحوم والمخبوزات والحبوب، مثل: الجريش والقهوة والتمور، إضافة إلى قائمة من المشروبات الباردة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف سامي الرويلي؛ أن الفرق الرقابية باشرت مهامها الميدانية بالتفتيش على الأسواق الغذائية وأسواق النفع العام بالمنطقة، حيث بلغ عدد الزيارات ما يزيد على 80 زيارة يومياً لمراقبة وفرة المخزون وتطبيق الاشتراطات اللازمة.