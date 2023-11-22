لحظات العُلا تستقبل ضيوف مهرجان الممالك القديمة مع مجموعة من التجارب الاستثنائية

ويتنوّع برنامج المهرجان الترفيهي ليلبي تطلعات الجميع، انطلاقًا من تجربة ملاذ الذاكرة، الوجهة التفاعلية المخصّصة لاستكشاف العلاقة العميقة بين النكهات المحلية وذكريات الماضي وتراث العلا، ووصولًا إلى الجولات السياحية على عربات الخيل في الحِجر، التي تأخذ الضيوف في رحلةٍ مميزة أثناء شروق الشمس أو غروبها إلى الحِجر، الموقع السعودي الأول المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.