لحظات العُلا تستقبل ضيوف مهرجان الممالك القديمة مع مجموعة من التجارب الاستثنائية

كشفت لحظات العُلا عن مجموعة من التجارب والأنشطة الترفيهية المميزة ضمن فعاليات مهرجان الممالك القديمة؛ ما يمنح عشاق الترفيه فرصة فريدة لقضاء عطلة نهاية أسبوع لا تنسى في أحضان العُلا التاريخية، قبل خِتام فعاليات المهرجان.
ويتضمّن المهرجانُ العديدَ من الوجهات الترفيهية والعروض المميزة والتجارب التي تحمل الضيوف في رحلةٍ غامرة عبر التاريخ؛ لاستكشاف حكايات الحضارات القديمة التي سكنت المنطقة عبر العصور.
ويتنوّع برنامج المهرجان الترفيهي ليلبي تطلعات الجميع، انطلاقًا من تجربة ملاذ الذاكرة، الوجهة التفاعلية المخصّصة لاستكشاف العلاقة العميقة بين النكهات المحلية وذكريات الماضي وتراث العلا، ووصولًا إلى الجولات السياحية على عربات الخيل في الحِجر، التي تأخذ الضيوف في رحلةٍ مميزة أثناء شروق الشمس أو غروبها إلى الحِجر، الموقع السعودي الأول المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
كما يمكن للضيوف من محبّي التجارب الفريدة الاستمتاع بتجربة سلّة الأجداد والاستجمام في الهواء الطلق ضمن محيط ينبض بالحياة، أو استكشاف أصالة التراث القديم مع تجربة الطين والهيل لتشكيل الأنماط والزخارف النبطية الجميلة على القطع الطينية، فضلًا عن استكشاف المعالم المميزة والمأكولات التراثية وأجواء الشعر العربي الأصيل، مع تجربة نزهات الواحة المميزة.
ويستقبل مهرجانُ الممالك القديمة ضيوفَه خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة قبل ختام فعاليات المهرجان، من 24 إلى 26 نوفمبر؛ ما يتيح الفرصة للاستمتاع بتجربة استثنائية في قلب العُلا.