"شعرت بالصدمة" شاب من زارعي القوقعة يصف لحظة التحوّل في حياته.. فيديو

من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة ‎جمعية زارعي القوقعة "أسمعك" نايف بن عوض الوسمي؛ لـ"سبق"، مراحل زراعة القوقعة لفاقدي السمع والتي تتم بعملية جراحية داخل الرأس، وبعد أسبوعين يتم تركيب الجهاز الخارجي حول الأذن وبرمجته عن طريق أخصائي سمع، ومن ثم يخضع المستفيد لبرنامج تأهيل وتخاطب، مشيراً إلى أن العملية تكلف 150 ألف ريال، وقطع غيار الجهاز تكلف 9 آلاف سنوياً، وتتكفل بها الجمعية مجاناً.