زراعة عدسة متعددة البؤرة للعين اليمنى لمريضة بـ"محايل العام"

وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لزراعة عدسة، ومن ثم أُجري التدخل الجراحي في المرحلة الأولى على العين اليمنى من أجل رؤية الأجسام القريبة والبعيدة دون الحاجة إلى استخدام نظارات طبية بعد العملية.