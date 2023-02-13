زراعة عدسة متعددة البؤرة للعين اليمنى لمريضة بـ"محايل العام"

نجح فريق طبي بمستشفى محايل العام، بقيادة استشاري القرنية وتصحيح النظر والماء الأبيض الدكتور عبدالله عبدالقادر أبوبكر، من زراعة عدسة متعددة البؤرة لمريضة كانت تعاني من ماء أبيض نتج عنه عتامة في عدسة العينين مما أثر على جودة الرؤية بالشكل الصحيح.
وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لزراعة عدسة، ومن ثم أُجري التدخل الجراحي في المرحلة الأولى على العين اليمنى من أجل رؤية الأجسام القريبة والبعيدة دون الحاجة إلى استخدام نظارات طبية بعد العملية.
أجريت العملية للمريضة بنجاح -ولله الحمد- وهي بصحة جيدة، ووضعت لها خطة علاجية مستقبلية خلال أسبوعين لإجراء تدخل جراحي لزراعة عدسة متعددة البؤرة للعين اليسرى بالتقنية نفسها.
يُذكر أن هذه الجراحة النوعية تُجرى لأول مرة بمستشفى محايل العام، ضمن برامج الدوام الجزئي للأطباء الاستشاريين؛ إذ تتيح الاستفادة من خبراتهم، وفق أهداف "صحة عسير" لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة إلى المستفيدين في مناطق تواجدهم على الوجه الأمثل.