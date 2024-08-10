كم بقي على سهيل والخريف والوسم؟.. أرقام عن المواسم والفصول يبرزها "المسند"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن بعض التواريخ والأرقام المرتبطة باليوم وعلاقتها بالمواسم وفصول العام.
وأوضح "المسند" أن اليوم يوافق 6 محرم 1446هـ - 10 أغسطس "آب" 2024م، 19 الأسد 1402 هـ.ش، مشيرًا إلى أن موافقته 13 نوء الذراع، و13 المرزم، و51 من فصل الصيف.
وأضاف: "بقي على الدراسة 7 أيام، فصل الخريف 43 يومًا، وبقي على سهيل 13 يومًا، وبقي على الوسم 66 يومًا، والمربعانية 118 يومًا".
وأردف: "بقي على الشتاء 133 يومًا، وعلى نهاية السنة الميلادية 142 يومًا، وبقي على رمضان 202 أيام، والربيع 223 يومًا".