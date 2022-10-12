أمير الرياض يرعى بطولة الإنتاج المحلي لجَمال الخيل العربية الأصيلة الـ11

تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، تنطلق بطولة الإنتاج المحلي لجَمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الحادية عشرة في المدة من 27-29 أكتوبر الجاري تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وذلك في مركز المرتجز للفروسية في ملهم شمال مدينة الرياض.