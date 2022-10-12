أمير الرياض يرعى بطولة الإنتاج المحلي لجَمال الخيل العربية الأصيلة الـ11

تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، تنطلق بطولة الإنتاج المحلي لجَمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الحادية عشرة في المدة من 27-29 أكتوبر الجاري تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وذلك في مركز المرتجز للفروسية في ملهم شمال مدينة الرياض.
وتنطلق البطولة بمشاركة ما يقارب 350 رأسًا من الخيل العربية المنتجة في السعودية، التي تتنافس في عروض الجَمال على مدار ثلاثة أيام.
وتُعدُّ البطولة من أهم البطولات المحلية لاهتمامها بالخيل التي وُلدت ونشأت بالسعودية، وجاءت استكمالاً لاهتمامات القيادة بدعم قطاع الخيل العربية ورياضة الفروسية بشكل عام.
وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة جميع الإعدادات في مركز المرتجز للفروسية لاستقبال البطولة. ويُعدُّ مركز المرتجز أحد الأندية الخاصة بالفروسية التي تمتلك إمكانيات ضخمة، وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير العالمية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الخيل.