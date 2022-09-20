بعد نجاة طالبة من الدهس بإحدى سياراتها.. "شركة الشحن" تعتذر وتتوعد بمعاقبة السائق

تفاعلت شركة "دي إتش إل" للشحن، مع مقطع الفيديو الذي ظهرت من خلاله طالبة تنجو من حادث دهس من قِبَل إحدى سياراتها، أثناء نزولها من حافلة النقل المدرسي بصحبة السائق.
وقدّمت الشركة اعتذارها عما جرى، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه السائق وكل من هو مسؤول عن الموقف، وطالبت بتزويدها بالموقع الذي حدثت فيه الحادثة؟
وكان مقطع فيديو قد تم تداوله، يُظهر يَقَظة سائق حافلة مدرسية، ومنعَه -بعد عناية الله- تعرّض طالبة للدهس في آخر لحظة أمام إحدى السيارات التي تجاوزت حافلة المدرسة خلال توقفها لإنزال الطالبة.