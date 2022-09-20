بعد نجاة طالبة من الدهس بإحدى سياراتها.. "شركة الشحن" تعتذر وتتوعد بمعاقبة السائق

وقدّمت الشركة اعتذارها عما جرى، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه السائق وكل من هو مسؤول عن الموقف، وطالبت بتزويدها بالموقع الذي حدثت فيه الحادثة؟